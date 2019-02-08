08 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:01Öğle 13:23İkindi 16:09Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 10°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 102.784 0.19
  • Altın: 222,051 0.14
  • Dolar: 5,2616 0.90
  • Euro: 5,9754 0.71

ABD medyasından bomba iddia

»
ABD medyasından bomba iddia
ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.
ABD medyasından bomba iddia ABD medyasından bomba iddia ABD medyasından bomba iddia

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin YPG/PKK'nın korunması için herhangi bir plan yapılmasını beklemeden nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilmeyi tamamlaması beklendiği iddia edildi.

 

Yetkililerin birkaç gün içinde DEAŞ'ın elindeki son beldenin de alınması ile ABD'nin Suriye'deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade ettiği belirtildi.

NİSAN'DA TAMAM

 

Planlarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı sürüldü.

ABD'nin YPG/PKK'nın korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığının ancak bu konuda yol alınmadığı belirtilen haberde yetkililer, ABD güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK için herhangi bir koruma planı olmaksızın ülkeden çekileceğine dikkat çekti.

Pentagon Wall Street Journal'da yer alan iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak ABD Başkanı Trump, dün DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki topraklarının tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti.

ABD'nin çekilme sürecini yakından takip etmek ve süreci koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak görev gücü kurulmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD medyasından bomba iddiaABD medyasından bomba iddiaABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.
Dünya şokta! Havadaki uçakta bomba alarmıDünya şokta! Havadaki uçakta bomba alarmıFransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi.
Alman Spiegel gazetesi: Türkiye olmasa kaos olurduAlman Spiegel gazetesi: Türkiye olmasa kaos olurduYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Salı günü Ankara'ya geldi. Resmi temaslar ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Çipras'ın Erdoğan'la yapptığı görüşme, dünya basını tarafından yakından takip edildi.
ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engelABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engelABD, İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.
Dünya devinde deprem!Dünya devinde deprem!Apple'ın şirketin CEO'su Tim Cook'tan bile daha fazla kazanan perakende bölümü direktörü Angela Ahrendts istifa kararı aldı.
Netanyahu'dan tepki çeken karar!Netanyahu'dan tepki çeken karar!İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın gerçekleştirdiği operasyonlara ait belgelerin gizlilik süresinin 20 yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
  • "Gelecek hafta açıklayacağız!"07 Şubat 2019 Perşembe 08:21
  • Müslüman ülkede okullarda namaz yasağı!07 Şubat 2019 Perşembe 06:21
  • Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi06 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
  • AB'den Alman devine izin çıkmadı06 Şubat 2019 Çarşamba 14:25
  • İslam hariç her dine hoşgörülü06 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
  • Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi06 Şubat 2019 Çarşamba 10:54
  • Maduro'dan çok sert açıklama!05 Şubat 2019 Salı 12:21
  • S. Arabistan ve BAE, silahları onlara vermiş05 Şubat 2019 Salı 09:19
  • Başimam'dan Papa'ya sıcak karşılama!05 Şubat 2019 Salı 09:12
  • Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem05 Şubat 2019 Salı 07:40
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri