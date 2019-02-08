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Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

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FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Batmaz, örgüt elebaşı Gülen'e hitaben kaleme aldığı mektubu sanık Koçak'a attığı esnada duruşma güvenliğini sağlayan jandarma tarafından fark edildi.
Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı
Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektup, jandarma tarafından duruşma salonunda ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davanın 25 Ocak'taki duruşmasında, sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz, elindeki notu tutukluların bulunduğu bölüme attı.

Bunun üzerine eski binbaşı Fatih Çolak ile astsubay Hamit Çıplak, notu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, sanıklardan önce davranarak Batmaz'ın attığı notu aldı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, nota el koyarak tutanak tuttu.

Batmaz'ın harfleri ancak mercekle okunacak şekilde küçük yazdığı mektuba ilişkin tutanak, adli ve idari soruşturma yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığına" ilişkin sorusuna, "Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Mektubun büyük bir kısmında ifadesine ilişkin bilgilendirme yapan Batmaz, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza mahkemesinde görülmeye devam edilen davaya da değindi. Dava konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Batmaz, mektubunu "Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum." diye bitirdi. 

Mektubuyla kendisini yalanladı
Örgütün kritik isimlerinden Kemal Batmaz, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yönetti. Bu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen Akıncı Üssü'ne gitmediğini öne süren Batmaz, hazırlık aşaması ve mahkeme huzurundaki savunmasında terör örgütü elebaşı Gülen'e sahip çıktı, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Sanık Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda "muhterem hocam" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

AA

 

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