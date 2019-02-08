Afgan çocuklar kayakla tanıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Sosyal Uyum Projesi" kapsamında, Erzincan'da yaşayan Afgan çocuklara kayak eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Sosyal Uyum Projesi" çerçevesinde, Erzincan'da yaşayan Afgan çocuklar, hayatlarında ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince düzenlenen kayak kursu kapsamında, Geçit beldesinde yaşayan Afgan ailelerin 14 ile 17 yaş arasındaki çocukları, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne götürdü.

Kayak takımlarını alan Afgan çocuklara, antrenörler eşliğinde 4 gün eğitim verildi. Çocuklar, hayatlarında ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatih Gülnahar, kentteki Afgan çocukların ülkeye uyum sağlaması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Afgan çocuklara kayak eğitimi verdiklerini anlatan Gülnahar, "Aramızda kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim alan çocuklarımız eğlenceli vakit geçirdi." diye konuştu.

Eğitime katılan 15 yaşındaki Navid Rezai de 7 yıldır Erzincan'da yaşadığını belirterek, "Kayak yapan insanları televizyondan izlemiştim. İlk defa kayak yaptım, çok hoşuma gitti." dedi.

Mohammad Yunus Sakhipour ise hayatında ilk kez kayak yaptığı için mutlu olduğunu, yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.