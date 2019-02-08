Sapığa yeğene tacizden 30 yıl hapis

İstanbul'da bir kişiye 10 yaşındaki yeğenine cinsel tacizden 30 yıl hapis cezası verildi. Aynı kişi öz kızını tacizden de yargılanıyor.

İstanbul Ayazağa'daki bir ilkokulda 5. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki E.U. rehber öğretmenine, eniştesinin kendisine dokunduğunu anlattı.

Yapılan soruşturma sonrası 11 Ocak 2018’de tutuklanan Telat A. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yapılan karar duruşmasında mağdur E.U.’nun avukatı Taciser Ülkü Levent, çocuğun halen psikiyatri tedavisi gördüğünü belirterek eylemlerin değerlendirilmesinde sanığın her olaydan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

ÖZ KIZI İÇİN DE YARGILANIYOR

Kararını açıklayan mahkeme sanık Telat A.’nın küçük kıza karşı birden fazla kez cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Telat A.’ın 3 yaşındaki öz kızını istismar ettiği davada ise mart ayında yapılacak olan duruşmada karar çıkması bekleniyor.