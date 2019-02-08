Avusturya'da PKK vahşeti

Avusturya'da PKK'lı bir terörist, iltica başvurusunu kabul etmeyen sosyal işler memurunu bıçaklayarak öldürdü.
Olay Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosunda meydana geldi. 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen 34 yaşındaki Soner O., yasa dışı yollarla tekrar Avusturya'ya dönerek, "Türkiye'ye karşı savaştığını" belirtip iltica başvurusunu yeniledi.
BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
İltica başvurusu yine reddedilen terörist, dün herkesin ortasında, tartıştığı büronun amiri Alexander A.'nın boğazını bıçakla kesti. 49 yaşındaki Alexander A., olay yerinde yaşamını yitirdi.