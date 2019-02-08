Yeni Şafak adını koydu: Kaza değil cinayet

İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi ve 11 vatandaşın feci şekilde can vermesi olayıyla ilgili Yeni Şafak'ta çarpıcı bir haber yayınlandı. Gazetenin "Kaza değil cinayet" başlığını attığı habere göre, zemin katın kolonları kesilmiş.

İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi ve 11 vatandaşın feci şekilde can vermesi olayıyla ilgili Yeni Şafak'ta çarpıcı bir haber yayınlandı. Gazetenin "Kaza değil cinayet" başlığını attığı habere göre, zemin katın kolonları kesilmiş.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

"Kartal’da çöken bina ile ilgili şok iddia ortaya atıldı! Bina altındaki iki dükkanın birleştirildiğini söyleyen vatandaşlar, bu esnada aradaki duvarın kırıldığını, ortada kalan kolonun ise kesildiğini kaydetti.

Bölge sakinleri, çöken bina ile ilgili önemli iddialarda bulundu. 3 katı kaçan olan binanın altındaki tekstil atölyesinin genişletildiği kaydedildi. Atölye ve dükkan sahibinin boş olan dükkan ile atölye arasındaki duvarı kırdığı, ortada kalan kolonu ise kestiği iddia edildi. Bu işlemlerin yapıldığı 5 gün boyunca binanın sallandığı, çalışanlara ise 2 gün izin verildiği kaydedildi. Ayrıca enkazda yapılan inceleme, bina yapılırken deniz kumu kullanıldığını da ortaya koydu. Enkazdaki yoğun deniz kabuğu dikkat çekti."