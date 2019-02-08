FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!

Almanya'nın FETÖ'cülere alenen kucak açmasının ardından yaşanan çirkin olaylara şimdi de bıçaklı saldırı eklendi.

Almanya Bretten'de bulunan DİTİB Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. Konu hakkında tepkisini sosyal medyadan dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa'nın FETÖ'cülere kucak açmasını eleştirdi.

FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE SALDIRDI

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Almanya ve Avrupa ülkelerindeki çirkin saldırıların ardından şimdi de bıçaklı saldırı ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın can güvenliği tehlike altında.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çelik'e Avrupa'nın göbeğinde FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabından "Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı. Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!" dedi.