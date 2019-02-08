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ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif

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Venezuela’da meşru lider Maduro’nun arkasında duran ordunun direnişini kıramayan ABD yönetiminden ahlaksız teklif geldi.
ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif
ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif

ABD yönetimi öncülüğünü yaptığı darbe girişiminde, Venezuela ordusunun meşru lider Nicolas Maduro’ya desteğini kıramayınca, rüşvet politikasını devreye soktu. ABD’den Venezuela ordusuna Juan Guaido’yu tanıma karşılığında yaptırım muafiyeti teklifi yapıldı. Ahlaksız teklife göre eğer Venezuela ordusu Maduro’ya yönelik darbe girişimine destek verirse, darbeye katılan generaller ABD yaptırımlarından muaf tutulacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından iletilen teklif, Washington için demokrasinin kendi çıkarları için bir araç olmaktan öte anlam taşımadığını bir kez daha ortaya koydu.

 

TWITTER’DAN KÜSTAH MESAJ

John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden darbeci Juan Guaido’yı tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu. Bolton, Twitter hesabından, ‘’ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido’yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!” ifadeleriyle darbe karşılığı rüşvet teklifini iletti.

 

ZENGİNLİKLERİ HORTUMLAYACAK

Venezuela’da darbeci kanat, Nicolas Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak ve ülkenin petrol satış gelirlerine el koymak amacıyla ABD merkezli bir fon kuracağını duyurdu. ABD, geçen hafta, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD’deki finansal varlıklarının Guaido’ya devredildiğini açıklamıştı. Darbe lideri Juan Guaido da Citgo şirketinin kontrolünü alacaklarını ifade etmişti. PDVSA’nın ABD’deki hesapları dondurulmuş, şirketin ABD’de ortak olduğu Citgo Petroleum’daki hisselerinin kontrol hakkı da elinden alınmıştı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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