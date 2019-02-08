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Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı

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Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel önem verdiği, sarı lacivertlilerin YouTube kanalı son 15 gün içerisinde takipçi sayısını 3'e katladı.
Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un dijitalleşme, çağın gerekliliğini yakalama ve globalleşme projelerinin en önemli ayaklarından YouTube'da sarı lacivertli kulüp büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir atıl durumdaki YouTube kanalı, önem verilmeye başlanan 16 Ocak 2019 tarihinden bu yana 282 bin kişiden tam 619 bin kişiye ulaştı. twitter'da 6.5 milyon, instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Fenerbahçe'nin, sıradaki hedefinin ay sonuna kadar 1 milyon YouTube takipçisi olduğuna kaydedildi.



DÜNYADA 19. SIRAYA KADAR ÇIKTI

Fenerbahçe'nin şu an spor kulüpleri arasında YouTube takipçisi olarak Milan'ı geçerek 19. sırada yer aldığı, önümüzdeki dönemde bir diğer hedefin de burada en iyiler arasında olmak olduğu belirtildi.

FBTV'DEN ÇOK FENERBAHÇE YOUTUBE

Uydu üzerinden yayın yapan FBTV'den çok, YouTube'taki Fenerbahçe kanalına ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, sadece buraya özel programlar ve özel içerikler yapmaya devam edecek. Yakın gelecekte basketbol takımıyla ilgili içeriklerin de olacağı gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe, şu ana kadar Serdar Aziz, Victor Moses ve yeni oyuncuların imza törenleri gibi videolarla buradaki takipçi sayısını adım adım artırmıştı.



TREND VIDEOLAR İÇERİSİNDE İLK SIRADA

Fenerbahçe, yeni oyuncuların imza töreniyle de Türkiye'de YouTube trend videolar içerisinde ilk sıraya yerleşti ve 24 saat içerisinde 1.1 milyon görüntülemeye ulaştı. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transfer tanıtım videosu ise 1.6 milyon görüntüleme almıştı.

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşmak ve Fenerbahçe'ye yeni bir gelir kapısı yaratmak... (Sporx)

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