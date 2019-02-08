Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un dijitalleşme, çağın gerekliliğini yakalama ve globalleşme projelerinin en önemli ayaklarından YouTube'da sarı lacivertli kulüp büyük bir atılım gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir atıl durumdaki YouTube kanalı, önem verilmeye başlanan 16 Ocak 2019 tarihinden bu yana 282 bin kişiden tam 619 bin kişiye ulaştı. twitter'da 6.5 milyon, instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Fenerbahçe'nin, sıradaki hedefinin ay sonuna kadar 1 milyon YouTube takipçisi olduğuna kaydedildi.
DÜNYADA 19. SIRAYA KADAR ÇIKTI
Fenerbahçe'nin şu an spor kulüpleri arasında YouTube takipçisi olarak Milan'ı geçerek 19. sırada yer aldığı, önümüzdeki dönemde bir diğer hedefin de burada en iyiler arasında olmak olduğu belirtildi.
FBTV'DEN ÇOK FENERBAHÇE YOUTUBE
Uydu üzerinden yayın yapan FBTV'den çok, YouTube'taki Fenerbahçe kanalına ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, sadece buraya özel programlar ve özel içerikler yapmaya devam edecek. Yakın gelecekte basketbol takımıyla ilgili içeriklerin de olacağı gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe, şu ana kadar Serdar Aziz, Victor Moses ve yeni oyuncuların imza törenleri gibi videolarla buradaki takipçi sayısını adım adım artırmıştı.
TREND VIDEOLAR İÇERİSİNDE İLK SIRADA
Fenerbahçe, yeni oyuncuların imza töreniyle de Türkiye'de YouTube trend videolar içerisinde ilk sıraya yerleşti ve 24 saat içerisinde 1.1 milyon görüntülemeye ulaştı. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transfer tanıtım videosu ise 1.6 milyon görüntüleme almıştı.
Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşmak ve Fenerbahçe'ye yeni bir gelir kapısı yaratmak... (Sporx)
08 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
- Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar'Maceracı' hakkında yeni gelişme!Fenerbahçe'de ayrılık! Opsiyonu kullanmayacakCumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a çağrı!Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması!Benzia'nın yeni adresi belli oluyorGalatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacakFenerbahçe kritik virajda! Muhtemel 11'lerTrabzonspor'a Jose Sosa müjdesiYok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:35 Güneş 08:01 Öğle 13:23 İkindi 16:09 Akşam 18:35 Yatsı 19:56
- 10°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- -4°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 7°C Ankara
- 11°C Antalya
- 10°C Artvin
- 10°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 102.482 -0.29
- Altın: 221,108 -0.28
- Dolar: 5,2427 -0.36
- Euro: 5,9402 -0.59
Yok artık Fenerbahçe! 15 günde 3'e katladı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de ayrılık! Opsiyonu kullanmayacakGeçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi.
Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması!Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Benzia'nın yeni adresi belli oluyorFenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Yassine Benzia'nın Afrika Kupası'nda oynayabilmek için Çin ya da ABD'ye gidebileceği öğrenildi.
Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacakGalatasaray, 14 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak. Galatasaray'da 5 maçlık zorlu fikstür serisi Trabzonspor maçıyla başlayacak ve Akhisarspor maçıyla sona erecek.
Fenerbahçe kritik virajda! Muhtemel 11'lerFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Üvey oğlu mirastan pay istedi
- Bakanlık Ali İhsan Varol'un beraat kararına itiraz etti
- Arda Turan battı!
- Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz
- Değirmenin çarkını 64 yıldır döndürüyor
- ''Bu değirmen aç bırakmaz"
- "Şerefim ve namusum zedelendi"
- Polat Alemdar boşanıyor
- "Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür"
- Attığı mesaj dayağın kanıtı oldu
- Karısını küçük kardeşiyle...
- 'Dünya Bıyık Şampiyonu' yaşamını yitirdi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.