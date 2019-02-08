Fenerbahçe kritik virajda! Muhtemel 11'ler

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor.



Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.



Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezasını doldurdu



Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak.



Mehmet Topal cezalı



Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.



Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.



Miha Zajc ilk kez



Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor.



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS



KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila ,Şamil, H.Hüseyin, Umut, Chery, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Moses, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal