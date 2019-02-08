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Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak

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Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak
Galatasaray, 14 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak. Galatasaray'da 5 maçlık zorlu fikstür serisi Trabzonspor maçıyla başlayacak ve Akhisarspor maçıyla sona erecek.
Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak

Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla başlayacak zorlu süreçte Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak. Sırasıyla bordo-mavilileri Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray, ardından Benfica’yı ağırlayacak. Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Portekiz’e deplasmana gidecek. Ardından 10 Şubat’ta Trabzonspor maçıyla başlayacak maraton 24 Şubat’ta Akhisarspor maçıyla sona erecek.

İşte Galatasaray'ın 5 maçlık zorlu fikstürü

Galatasaray - Trabzonspor I 10 Şubat Pazar - 19.00

Galatasaray - Benfica I 14 Şubat Perşembe - 20.55

Kasımpaşa - Galatasaray I 17 Şubat Pazar - 19.00

Benfica - Galatasaray I 21 Şubat Perşembe - 23.00

Galatasaray - Akhisarspor I 24 Şubat

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