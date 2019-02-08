Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla başlayacak zorlu süreçte Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak. Sırasıyla bordo-mavilileri Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray, ardından Benfica’yı ağırlayacak. Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Portekiz’e deplasmana gidecek. Ardından 10 Şubat’ta Trabzonspor maçıyla başlayacak maraton 24 Şubat’ta Akhisarspor maçıyla sona erecek.
İşte Galatasaray'ın 5 maçlık zorlu fikstürü
Galatasaray - Trabzonspor I 10 Şubat Pazar - 19.00
Galatasaray - Benfica I 14 Şubat Perşembe - 20.55
Kasımpaşa - Galatasaray I 17 Şubat Pazar - 19.00
Benfica - Galatasaray I 21 Şubat Perşembe - 23.00
Galatasaray - Akhisarspor I 24 Şubat