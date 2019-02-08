Benzia'nın yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Benzia; Rusya, İsviçre gibi transferin devam ettiği Avrupa ülkelerinde forma giyemeyecek. Çünkü sezon başında Lille’de ve sonra Fenerbahçe’de oynadı. Ancak ABD veya Çin gibi sezonları Mart ayında başlayacak liglere gidebilir. Kadro dışı kalması yüzünden Benzia’nın, Afrika Kupası’nı kaçırma ihtimali de doğdu. Bu yüzden Benzia’nın sürpriz bir karar vererek Çin ya da ABD'ye transfer olması gündeme geldi.