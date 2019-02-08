Fenerbahçe'de ayrılık! Opsiyonu kullanmayacak

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor. Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.



Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği bildirildi.



Valbuena bu sezon 11'i Süper Lig'de olmak üzere 19 maçta forma giyerken 2 gol attı, 5 golün de hazırlayıcısı oldu.