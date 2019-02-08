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Acı haber Soylu'dan geldi

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Acı haber Soylu'dan geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Acı haber Soylu'dan geldi Acı haber Soylu'dan geldi Acı haber Soylu'dan geldi


İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları 45. saatte devam ediyor. Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

BAKAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

 
Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce canlı yayında yaptığı açıklamada "16 yaşında bir erkek. Genç bir çocuğumuzu canlı olarak arkadaşlar çıkardılar. Oradan bir ses geldi, müdahale ettiler. Şimdi de ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli ama ben söylemeyeyim, namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Şükürler olsun" dedi.

14 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Acı haber Soylu'dan geldiAcı haber Soylu'dan geldiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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