Mitingde Erdoğan'ı kızdıran olay!

Sivas'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında slogan atarak toplantıyı provoke etmek isteyenlere sert tepki gösterdi

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle

Biliyorum ki Sivas’taki bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sadece hakkı tutup kaldırırlar. Sizin Ak Parti’yi nasıl sahiplendiğinizi biliyorum.Asırlar boyunca burası ticaretin sultan şehri oldu. O yüzden de buraya ‘Sultan Şehri’ deniyor.Sivas öyle sıradan bir şehir onun için 31 Mart seçimi çok önemli, rast gele ellere bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz Danişment, Eretna ve Selçuklu gibi devletlere başkent olduğu gibi milli mücadelemize de Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır. Ne dedik yola çıkarken uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gideceğiz. Kimse merak etmesin.

MİTİNG ALANINDAN GELEN SESLERE TEPKİ



Biz KİT’lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım.



NE DİYORLAR DOMATES, PATLICAN PATATES

Bizler Cudi’de Gabar’da Tendürek’tde terörle mücadeleyi verirken onları temizlerken sıfırlarken sizin söylediğinize bakın. Biz bunları yaparken birileri bizleri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar domates, patlıcan patates… Ya düşünün be bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz.Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünleri getiririz dedik.



MUHSİN KARDEŞİMİ İSTİSMAR EDİYORLAR

Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas’a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.



VATANIMIZA UZANAN HER ELİ KIRARIZ

Sivas’ta 31 Mart seçimlerinin ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı olan 31 Mart için kampanyamızı ilk olarak buradan Sivas’tan başlattık. Sivas cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Burası esarete meydan okuyan karargahtır.Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. İstiklalimiz bizim namusumuzdur şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün yine aynı yerde tekrar ediyoruz.Vatanımız, bayrağımız, istiklalimiz, bizim namusumuz şerefimizdir.Vatanımıza uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Afrin’de, Gabar’da kırdık. Yine kırarız… Büyük Türkiye hedefine kurulan her tuzağı bozduk, yine bozarız.Bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik yine veririz.İçeriden ya da dışarıdan Türkiye’ye operasyon yapmak isteyenlere cevabını veririz.Eski Türkiye kurmanın hesaplarını yapanların hevesleri yeniden kursaklarında kalacaktır.