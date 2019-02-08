Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!

Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait altın ve bronz sikkeleri satmaya çalışan 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesinde 4 şüphelinin, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli sikkeleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve evlerindeki aramalarında, Roma ve Bizans dönemine ait bir altın ve 850 bronz sikke ele geçirildi.

Sikkeler, muhafaza altına alındı.