08 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!

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Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait altın ve bronz sikkeleri satmaya çalışan 7 zanlı yakalandı.
Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!
Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar! Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar! Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesinde 4 şüphelinin, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

 

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli sikkeleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve evlerindeki aramalarında, Roma ve Bizans dönemine ait bir altın ve 850 bronz sikke ele geçirildi.

 

Sikkeler, muhafaza altına alındı.

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