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Fenerbahçe'den müthiş galibiyet

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Fenerbahçe'den müthiş galibiyet
THY Euroleague’in 22. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos’u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe’nin 85-66’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'den müthiş galibiyet Fenerbahçe'den müthiş galibiyet Fenerbahçe'den müthiş galibiyet

Fenerbahçe Beko: 85 - Panathinaikos: 66

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)

 

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 2, Guduric 12, Datome 12, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 8, Sloukas 4, Lauvergne 8, Green 12, Tarık Biberovic 2, Sinan Güler

Panathinaikos: Calathes 8, Kilpatrick 19, Papapetrou 5, Thomas 13, Vougioukas 6, Payne 2, Gist 4, Lekavicius 3, Lojeski, Antetokounmpo 6, Mitoglou, Papagiannis

1. Periyot: 24-18

Devre: 48-29

3. Periyot: 63-46
 

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Panathinaikos, Thomas ve Papapetrou'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 11-5 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve farkı kapatan Fenerbahçe Beko, Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Panathinaikos karşısında Ahmet Düverioğlu ve Guduric'le pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 31-24. Melli'nin üç sayılık basketiyle 19. dakikada farkı çift hanelere (39-28) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in basketleriyle farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe Beko, Datome'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 22 sayıya taşıdı: 58-36. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 63-46 önde girdi.

Son çeyreğe Green'in sayılarıyla başlayan ve 33. dakikada farkı 26 sayıya (72-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 85-66 kazandı.

TARİHE GEÇTİ

THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip oldu.

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