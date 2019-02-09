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Fener seriyi bozdu!

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Fener seriyi bozdu!
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin iki maçlık galibiyet serisini bitiren Kayserispor, 4 haftalık galibiyet hasretini dindirmiş oldu.
Fener seriyi bozdu! Fener seriyi bozdu! Fener seriyi bozdu!


Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Artem Kravets'ten geldi.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado 45+3. dakikada hakeme gösterdiği tepkinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kayserispor'un 62. dakikada Umut Bulut ile attığı gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kontrolü ardından iptal edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de 37. dakikada sarı kart gören Mauricio Isla da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından ligde Ersun Yanal ile ilk yenilgisini alan ve üst üste 2 galibiyetin ardından kayıp yaşayan Fenerbahçe 23 puanda kalırken, 4 beraberliğin ardından galibiyet alan Kayserispor puanını 25 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek, Kayserispor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

 

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 58 Varela), Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 90+4 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan (Dk. 72 Frey), Mehmet Ekici (Dk. 46 Moses), Dirar, Ayew (Dk. 83 Eljif Elmas), Soldado

Gol: Dk. 87 Kravets (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Soldado, Tolgay Arslan (Maç bitiminde) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Isla, Dk. 52 Moses, Dk. 77 Frey (Fenerbahçe), Dk. 51 Kucher, Dk. 90+4 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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