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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'den çok sert açıklama! Fenerbahçe'den çok sert açıklama! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;


Kayserispor Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Futbola gelince karmaşık bir futbol. Bunun için elinden geleni yapanlar da vardı. 11'e 11 devam etseydi farklı olabilirdi. 

ÇİFTE STANDART YAPTI

Çifte standartlara bakınca çok ağır şeyler söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz. Mensah'a 6 faul ve 2 elle oynamasına nasıl sarı kart verilmemesi ve Moses'ın topa erken vurdu diye sarı kart görmesini anlamıyoruz. Mehmet Ekici'nin pozisyonunu anlamıyoruz. Serdar'a yapılan faulü anlamıyoruz. Kötü futbol oynadığımızı kabul ediyoruz ama görüyoruz ki hakemler çifte standart yapmış.

BEDELİNİ ÖDERLER

Bir bütün olarak bakacaksınız. Her kararın arkasındayız. Kimseyi uyaramayız ama bu ortam, Türk futbolu için son derece kötü. Eskiden olduğu gibi şöyle yaparız, böyle yaparız diyecek halimiz yok. Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz. Bunu yapanlar, elbette Türk futbolu önünde bedelini öderler. Şu performansa söylenecek çok daha ağır şeyler var.

SOLDADO'YU CEZALANDIRIRIZ

Soldado'nun pozisyonu tartışılır. Ondan sonra hakemle girdiği tartışmayı tasvip etmiyoruz. Onu biz kendimiz cezalandırırız. Başka takımlar kendi futbolcularını cezalandırmadığında biz kendi futbolcumuzu da cezalandırıyorduk.

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