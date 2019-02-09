09 Şubat 2019 Cumartesi16 C.Evvel 1440
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Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bahsettiği meclis araştırma komisyonunun faaliyete başladığı resmi gazetede yayımlandı.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte


Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi  bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu  hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin  belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri  uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

 

Söz konusu karara göre, 12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri  başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak  belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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