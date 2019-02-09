Maduro imzaladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun günlerdir konuşulan bildirisini sonunda açıklandı.



Maduro’nun ABD halkına yazdığı ve kendisinin olduğu gibi ABD halkının da altına imzasını atmasını istediği bildiride, “Barış için imzamı atıyorum, Venezuela’nın bağımsızlığını, bağımsızlık hakkını desteklemek için imzalıyorum. Halkının kendi kaderini tayin etmesini istiyorum” ifadeleri yer aldı.







Maduro imzalanmasını istediği bildiriyi paylaştıktan sonra ABD halkına ithafen,“Washington’daki temsilcileriniz Vietnam’a gönderdikleri nefreti sınırlarımıza göndermek istiyor, Venezuela’yı daha önce başka ülkeleri özgürlük adına istila ettikleri gibi istila etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.