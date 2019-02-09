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ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prensin sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermeyeceği bildirildi.
ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...
ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak... ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak... ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...

Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın parmağının olup olmadığı konusunda Beyaz Saray'ın resmi pozisyonunu görmek isteyen ABD Senatosu ile Trump yönetimi arasındaki çatlak büyüyor.

 

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 10 Ekim 2018'de Trump'a  gönderilen mektupta, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün  içinde açık bir şekilde ortaya konması talep ediliyordu.

AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen üst  düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt  vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıkladı.

 

"BEYAZ SARAY YANIT VERMEYECEK"

Senatonun Trump yönetimine tanıdığı süre yerel saatle 00.00'da  dolarken, Beyaz Saray söz konusu talebe herhangi bir yanıt verilmeyeceği  sinyalini verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının düzenli olarak Kongreyi Kaşıkçı cinayeti  konusunda bilgilendirdiğini kaydeden üst düzey yetkili, "ABD, bu hain eylem  karşısında ilk ciddi yaptırım kararı alan ülkeydi. Önceki yönetimlerin  pozisyonlarıyla uyumlu ve Anayasal güçler ayrılığı ilkesine uygun olarak Başkan,  Kongre komitelerinin taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını  kullanmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN YASAYI İHLAL EDİYOR"

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan ABD Senatosu Dış İlişkiler  Komitesi Kıdemli Üyesi Bob Menendez'in Sözcüsü Juan Pachon ise Trump'ın ilgili  yasayı ihlal ediyor olacağını savundu.

Pachon, Trump'ın Senatodan gelen talebe yanıt vermemeyi tercih etmesi  konusunda, "Yasa açık ve net. Başkan'ın burada hiçbir takdir yetkisi yok. Kendisi  ya yasaya uygun davranacak ya da yasayı ihlal edecek." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'ın Senatoya herhangi bir yanıt vermemesi durumunda bazı  senatörlerin yeni bir yasa tasarısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkileri,  Yemen'deki savaş ve Kaşıkçı cinayeti konularını yasal düzlemde daha güçlü şekilde  gündeme getirmeye hazırlandıkları belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber  alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve  nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu  konusu hala netlik kazanmadı.

CİNAYETTE SUUDİ ARABİSTAN İZLERİ

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının  (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın  verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes  Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28  Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada  "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan  devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban  gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

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