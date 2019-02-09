09 Şubat 2019 Cumartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:00Öğle 13:23İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,851 0.05
  • Dolar: 5,2449 -0.32
  • Euro: 5,9422 -0.56

Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit

»
Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit
Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit


Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı kovalarken direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik'in kullandığı araç, ağaca çarparak kaza yaptı. Yaşanılan kazada polis memuru Yusuf Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan meslektaşı komiser yardımcısı Burak Z. ise ağır yaralandı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı komiser yardımcısı Burak Z. hastaneye kaldırıldı. Burak Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehitGaziantep'ten kahreden haber! 1 şehitGaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükteBinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükteTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bahsettiği meclis araştırma komisyonunun faaliyete başladığı resmi gazetede yayımlandı.
Ölü sayısı 17'ye yükseldiÖlü sayısı 17'ye yükseldiKartal'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!Diyarbakır'da suçüstü yakalandılar!Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait altın ve bronz sikkeleri satmaya çalışan 7 zanlı yakalandı.
Mitingde Erdoğan'ı kızdıran olay!Mitingde Erdoğan'ı kızdıran olay!Sivas'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında slogan atarak toplantıyı provoke etmek isteyenlere sert tepki gösterdi
Avrupa'dan geldi! Ölümler yüzde 40'a çıktıAvrupa'dan geldi! Ölümler yüzde 40'a çıktıSamsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, arı biti ve "varroa" nedeniyle Samsun’daki arı ölümlerinin yüzde 40’a çıktığını, Türkiye’de ise 8 milyon kovandan 2 milyonunun yok olduğunu iddia etti.
  • Acı haber Soylu'dan geldi08 Şubat 2019 Cuma 14:53
  • Katar hepsini Türkiye'den aldı! Resmen açıklandı08 Şubat 2019 Cuma 13:59
  • Bakan Soylu açıkladı: 45 saat sonra mucize!08 Şubat 2019 Cuma 13:39
  • Oyuncu Bade İşçil: 'Fakire tipim müsait değil'08 Şubat 2019 Cuma 13:23
  • Yargıtay'dan emsal karar: Boşanan koca...08 Şubat 2019 Cuma 12:35
  • Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar08 Şubat 2019 Cuma 12:00
  • 'Maceracı' hakkında yeni gelişme!08 Şubat 2019 Cuma 12:00
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a çağrı!08 Şubat 2019 Cuma 11:50
  • Milli ilaçta kenevir dönemi08 Şubat 2019 Cuma 11:31
  • FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!08 Şubat 2019 Cuma 11:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri