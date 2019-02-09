09 Şubat 2019 Cumartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:00Öğle 13:23İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,851 0.05
  • Dolar: 5,2449 -0.32
  • Euro: 5,9422 -0.56

ABD ordusundan tuhaf paylaşım!

»
Türkiye ile ABD arasında kimi zaman gerilen ikili ilişkiler, özellikle ABD kurum ve kuruluşları tarafından farklı amaçlar için de kullanılabiliyor.
ABD ordusundan tuhaf paylaşım!
ABD ordusundan tuhaf paylaşım! ABD ordusundan tuhaf paylaşım! ABD ordusundan tuhaf paylaşım!

Türkiye'ye yönelik hemen her dönem çok ciddi bir "psikolojik harp" faaliyetleri yürüten ve "kara propaganda" örneklerine imza atarak Türk Milleti'nin algısıyla oynayan ABD, ülkemize yönelik bu tür faaliyetlerine devam ediyor.

 

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da Nicolas Maduro'yu ve Juan Guaido'yu destekleyen ülkelerin haritalarına yer verilmiş, haritada Türkiye bölünmüş olarak resmediliyordu.

Şimdi de Deniz Kuvvetleri'nden fotoğraflı mesaj

 

Bu haritanın tartışmaları devam ederken bu kez ABD Deniz Kuvvetleri'nin Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu.

US Navy hesabının arka planında kullanılan fotoğrafta İstanbul Boğazından geçen ABD donanmasına ait bir geminin fotoğrafına yer verildi.

Amerikan Donanması'nın Resmi Twitter hesabı

Bilindiği üzere Boğaz'dan geçen ABD donanması unsurları kimi zaman ellerinde silahlarla güverteye çıkarak bu şekilde kasıtlı olarak fotoğraflarının çekilmesini sağlamışlardı.

Daha önce de yapmışlardı

ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından daha önce de küstah bir kutlama mesajı yayınlandı.

Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.

9-059.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD ordusundan tuhaf paylaşım!ABD ordusundan tuhaf paylaşım!Türkiye ile ABD arasında kimi zaman gerilen ikili ilişkiler, özellikle ABD kurum ve kuruluşları tarafından farklı amaçlar için de kullanılabiliyor.
ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...ABD'de büyük kriz! Ortalık çok fena karışacak...ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prensin sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermeyeceği bildirildi.
Maduro imzaladıMaduro imzaladıVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD halkının imza atmasını istediği bildiriyi yayınladı. Maduro ABD halkına, “Washington’daki temsilcileriniz Vietnam’a gönderdikleri nefreti sınırlarımıza göndermek istiyor” şeklinde hitap etti.
Putin 9 generali görevden aldıPutin 9 generali görevden aldıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesindeki 9 generalin görevine son verdi.
Maduro: Venezuela sadece muz üretseydi ABD...Maduro: Venezuela sadece muz üretseydi ABD...Maduro, ülkesine ABD ve bölgedeki ülkelerce yöneltilen askeri tehditlere ilişkin, "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı" açıklamasında bulundu.
"Suudi Arabistan yen bir imparatorluk kurmak istiyor""Suudi Arabistan yen bir imparatorluk kurmak istiyor"Suudi Arabistan yönetiminin özellikle batı dünyasındaki imajını düzeltmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya çalıştığı iddia edildi.
  • ABD'den Venezuela ordusuna ahlaksız teklif08 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Rahibelerden 'Kiliselerin yapısını değiştirin' çağrısı08 Şubat 2019 Cuma 10:00
  • Avusturya'da PKK vahşeti08 Şubat 2019 Cuma 08:57
  • ABD medyasından bomba iddia07 Şubat 2019 Perşembe 22:56
  • Dünya şokta! Havadaki uçakta bomba alarmı07 Şubat 2019 Perşembe 14:02
  • Alman Spiegel gazetesi: Türkiye olmasa kaos olurdu07 Şubat 2019 Perşembe 12:35
  • ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel07 Şubat 2019 Perşembe 08:38
  • Dünya devinde deprem!07 Şubat 2019 Perşembe 08:30
  • Netanyahu'dan tepki çeken karar!07 Şubat 2019 Perşembe 08:29
  • "Gelecek hafta açıklayacağız!"07 Şubat 2019 Perşembe 08:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri