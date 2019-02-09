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G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı!

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G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı!
Derbilerdeki başarısını sürdürmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Oyuncularına seslendi: "90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz."
G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı! G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı! G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı!

Trabzonspor, İstanbul'da Galatasaray'la oynayacağı maçın taktiğini belirledi. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda maça hızlı ve pres yaparak başlamalarını istedi.

 

Rakibi hataya zorlamayı planlayan Karaman, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini takıma anlatıyor. Başarılı çalıştırıcının "90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Hepinize güveniyorum" dediği aktarıldı.

3 BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ

 

Karaman, bu sezon Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye yenilmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0 ve F.Bahçe'yi 2-1 yenerken deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Mali tablo nedeniyle önemli isimleri gönderen, yasak nedeniyle de takviye yapamayan Bordo-Mavililer, sakatlıkların sayısı nedeniyle kadro derinliğini yitirse de, "derbi" performansını bu hafta da sürdürmek istiyor. (Güneş)

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