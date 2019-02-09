Başkan Erdoğan, Kartal'da enkazı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kartal'da çöken binanın olduğu alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde katıldığı programın ardından Kartal'da çöken binanın olduğu alana geldi. Erdoğan beraberindekilerle alanda incelemelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan inceleme sırasında basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ''Biz şimdi hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız.'' dedi.