10 Şubat 2019 Pazar4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 07:59Öğle 13:23İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,851 0.05
  • Dolar: 5,2423 -0.37
  • Euro: 5,9424 -0.55

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

»
Temel askerlik bir ay, kısa dönem altı ay; uzun dönem dokuz veya 12 ay olacak. Üniversite mezunlarına ‘yedek astsubaylık’ hakkı getirilecek.
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MSB’nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor.

İşte taslaktaki bazı maddeler...

∂ Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.
∂ Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.
∂ Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.
∂ Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.
∂ Bedellide yaş kriteri olmayacak.
∂ Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.
∂ Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.
∂ Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.
∂ Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.
∂ Askere almalar,  TSK’nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.

 
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP Maltepe sokağa döküldüCHP Maltepe sokağa döküldüKılıçdaroğlu’nun adı yolsuzluklarla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı yeniden aday göstermesine tepkiler büyüyor.
İnsanlıktan çıktılar!İnsanlıktan çıktılar!Almanya'nın başkenti Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.
Dikkat! Kar geliyorDikkat! Kar geliyorİç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyorYeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyorTemel askerlik bir ay, kısa dönem altı ay; uzun dönem dokuz veya 12 ay olacak. Üniversite mezunlarına ‘yedek astsubaylık’ hakkı getirilecek.
Türkiye ve Rusya'dan dev ortaklık!Türkiye ve Rusya'dan dev ortaklık!Türk-Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek Nisan ayında Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelmesi bekleniyor.
Kurtulmuş'tan sert açıklamalar: Bu namussuz adam...Kurtulmuş'tan sert açıklamalar: Bu namussuz adam...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent Kulusi' programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
  • "Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun"10 Şubat 2019 Pazar 11:46
  • Süleyman Soylu Demetevler'de10 Şubat 2019 Pazar 10:22
  • Arazi bankası kuruluyor10 Şubat 2019 Pazar 09:53
  • Bahçeli açıkladı: Erdoğan beni aradı ve...09 Şubat 2019 Cumartesi 13:54
  • Başkan Erdoğan, Kartal'da enkazı inceledi09 Şubat 2019 Cumartesi 13:00
  • Erdoğan 'acısını çok çektik' deyip açıkladı: Bize büyük zarar veriyor09 Şubat 2019 Cumartesi 12:13
  • 'Bizimle dalga geçilmeyeceğini tüm dünya görecek'09 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
  • Erdoğan talimatı verdi: Ucuz elektrik müjdesi09 Şubat 2019 Cumartesi 11:33
  • Gaziantep'ten kahreden haber! 1 şehit09 Şubat 2019 Cumartesi 10:04
  • Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Resmen yürürlükte09 Şubat 2019 Cumartesi 07:32
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri