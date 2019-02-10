Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Temel askerlik bir ay, kısa dönem altı ay; uzun dönem dokuz veya 12 ay olacak. Üniversite mezunlarına ‘yedek astsubaylık’ hakkı getirilecek.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MSB’nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor.



İşte taslaktaki bazı maddeler...



∂ Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.

∂ Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.

∂ Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.

∂ Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.

∂ Bedellide yaş kriteri olmayacak.

∂ Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.

∂ Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.

∂ Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

∂ Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.

∂ Askere almalar, TSK’nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.



KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ