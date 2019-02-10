CHP Maltepe sokağa döküldü

Adı yolsuzlukla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından istifa kararı alan CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Ankara'ya yürüyüşüne devam ediyor. Pendik İDO iskelesi’nin önünde bir araya gelen grup, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atarak Tuzla istikametine doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, yürüyüşün temel amacının “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganı olduğunu söyledi.

GENEL MERKEZ GEREKENİ YAPSIN

Aday belirleme kriterlerinin toplum vicdanını rahatsız ettiği için böyle bir yürüyüş başlattıklarını söyleyen Otlu, “Parti bünyesi ve MYK'dan geçememiş, Maltepe örgütünün ve kamuoyunun desteğini alamamış bir adayla biz genel anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı da tavrımızı ortaya koyduk” dedi. CHP'nin Siverek Belediye Başkanlığı’na Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine de değinen Otlu, şöyle konuştu: “Bizim talebimiz bir an önce Siverek ve Maltepe başta olmak üzere MYK'nın gerekli kararı almasıdır.”



KAYNAK: YENİŞAFAK