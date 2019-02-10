Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: KDV sıfırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak önemli bir adımı atıyoruz. 6 Kasım 2017'de tanıtım projesini gerçekleştirdiğimiz AKM'nin hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya geldik. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 6 bin 73 kişilik bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve sahne, kulis odaları, fuaye alanları yer alıyor. Atölye ve depo alanları, çalışma odaları, kayıt ve prova salonları, millet kıraathaneleri de yer alıyor.

Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin, şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da etkinleştireceğine inanıyorum. AKM'nin İstanbulumuz ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak sanat severlerin hizmetine sunacağız.

"GECEKONDUDAN FARKSIZDI"

Eski binayı kendi ideolojilerinin merkezi olarak görenler, bu projeyi engellemeye çalıştılar. Bunlar sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve güçlendirmesi bakımından hazırlanan proje de bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi.

"TERÖRİSTLERİN RESİMLERİNİ ASTILAR"

Aynı zihniyet. Bir dikili ağaçları yok. Kenardan seyret ne yapılıyor gör. Eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern bir binaya karşı çıkanlar ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütünün paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor, hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını yağmalamanın aracı haline getirdiler. İstiklal Caddesi'nde yaşadık, AKM'nin cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık, seyir mi edecektik? Oraya teröristlerin resimlerini astılar. Bu kutlu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazarken bu eski binayı kullandılar. Biz bunların tehditlerine boyun eğmedik. Zihnen ve ruhen bu topraklardan bağını koparanlara rağmen biz hizmet aşkıyla yolumuza devam ettik.

"JAKOBEN ZİHNİYETE KARŞI BİR ZAFER ANITI"

Biz de bugüne hep birlikte 10 yıllık bir sabrın meyvesini topluyoruz. Yüklenici firmayla kararlı bir şekilde 2 yılda burayı bitireceğiz. Burası bir kültür merkezi değildir, son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. İstanbul kendini bu projede bulacak. AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

Ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu zihniyeti bulmuştur. Hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından engellenmiştir.

KDV SIFIRA DÜŞÜRÜLECEK

Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV'nin sıfıra düşürülmesi genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

"RAMİ KIŞLASI'NI İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ YAPACAĞIZ"

Bir müjde veriyorum. Rami Kışlası'nı da İstanbul'un en büyük kütüphanesini yapıyoruz. İnşallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbulumuza kazandırmak.

Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı 42'iydi, biz bunu 115'e çıkardık.

AKM'NİN AÇILIŞ TARİHİ 20 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Atatürk Kültür Merkezinin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü bildirdi.