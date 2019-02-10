Kral Selman'dan oğluna rest!

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın Filistin-İsrail meselesini oğlu Prens Selman’dan devraldığı ve ABD Başkanı Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak da bilinen Filistin-İsrail barış planını kabul etmeyeceği ileri sürüldü.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un Filistin-İsrail meselesinde inisiyatifi oğlu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan devraldığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak öne sürdüğü ve kamuoyunda ''Yüzyılın Anlaşması'' olarak bilinen barış planını desteklemeyeceği ileri sürüldü.



ABD merkezli bir haber sitesinin Israil Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi Araştırmalar Merkezi, Aralık 2018 tarihinde gizli olarak konuya dair bir rapor hazırladı. Hassas bilgiler içerdiği için sadece İsrailli bazı büyükelçiler ve ulusal güvenlik yetkililerine gönderilen raporda, Kral Selman’ın Trump’ın barış planını desteklemeyeceği ve İsrail hükümeti Filistinlilere önemli bir imtiyaz vermeden İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceği belirtildi.



Raporda, meseleyi oğlundan devralan Kral Selman'ın Filistin-İsrail sorununa dair Suudi politikasını tekrar, Kral Abdullah tarafından 2002 yılında Arap Birliği Zirvesi’nde sunulan ve 1967 sınırlarının içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Arap Barış Girişimi ile uyumlu geleneksel politikaya geri döndürdüğü vurgulandı.



Haberin sahibi deneyimli İsrailli gazeteci Barak Ravid’e konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ''Geçen yıl, Suudi Arabistan ile önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair fırsat penceresi açıldığı yönünde bir his vardı. Böyle bir başlangıç olsa bile, şimdilik pencere kapalı'' ifadelerini kullandı.



Haberde, 14 Ocak'ta Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kral Selman arasında geçen görüşmeye aşina ABD’li bir yetkili, Kral’ın görüşmede verdiği mesajın, gizli raporun vardığı sonucu sadece güçlendirdiğini belirtti.



Kral Selman’ın, özellikle Doğu Kudüs'ün başkent olmasıyla ilgili Filistinliler'in taleplerini karşılamadığı takdirde, Trump'ın barış planını Suudi Arabsitan'ın desteklemeyeceğini Pompeo'ya ilettiği ileri sürüldü.



YÜZYILIN ANLAŞMASI



Geçtiğimiz günlerde İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu tarafından yayımlanan haberde, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan barış planının Kudüs’ün bölünmesini, Mescid-i Aksa’nın kontrolünün İsrail’e bırakılmasını ve işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 85-90’ını kapsayacak bir Filistin Devleti’nin kurulmasını içerdiği ileri sürülmüştü.



Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Donald Trump, barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurmuş ancak ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada planın birkaç ay ertelendiğini duyurmuştu.



KUSHNER 'YÜZYILIN ANLAŞMASI' İÇİN KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAK



İsrail medyasında çıkan habere göre ise, Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, bu ayın sonlarında Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret ederek, Yüzyılın Anlaşması" planına ekonomik destek arayacak.



KAYNAK: STAR