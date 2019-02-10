İstanbul'da ilk tanzim satışı başladı!

Sebze meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirilen tanzim satış noktaları belirlendi. İlk mobil tanzim satış aracı ise Gaziosmanpaşa ilçesinde hizmet vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 'Enflasyonla Mücadele Programı' adı altında sebze meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirilen tanzim satış noktaları 34 ilçe 50 ayrı noktada hizmet vermeye başladı.

Tüketiciyi aracı olmadan esas olan fiyatlarla buluşturması amacı güden tanzim satış noktalarında satılacak ürünler de belli oldu. Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Ispanak, Soğan, Patates almak isteyenler rünlere uygun fiyatlarla ulaşabilecekler.

İLKİ GAZİOSMANPAŞA'DA HİZMETE GİRDİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sebze ve meyvenin direkt üreticiden, tüketiciye erişmesi için sorumluklarını yerine getireceklerini belirterek, satış noktaların pazar ve marketlerdeki fiyatları indireceğini, fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu vurguladı. Haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade eden Usta, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve hiçbir kar uygulamadan ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

MOBİL TANZİM ARACINDAKİ SEBZE-MEYVE FİYATLARI

Domates 1 KG = 4 TL,

Salatalık 1 KG = 4,5 TL

Biber 1 KG = 8 TL

Soğan 1 KG = 3 TL

Patates 1 KG = 3 TL

Elma 1 KG 2,5 TL

Portakal 1 KG 2 TL