"CHP çöp, çamur, çukurdur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SANDIKLARDA EN UFAK BİR SU SIZMASINA YOL VERMEYİZ

Tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıkların tam hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Gençler gençlere, kadınlar kadınlara, ana kademe ana kademeye ulaşacak, bunların üzerinde çalışacağız. Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni binasının temelini attık. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle bu yola devam edeceğiz. Yiğit yattığı yerden belli olur.

HALDE TERÖR ESTİRENLERİN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ

CHP'yi üç şeyle tarif edeceksiniz: Çöp, çamur, çukur. Domates, patates, patlıcan diyorlar, bunların hepsi yutturmaca. Bir çete öyle türedi. Biz de tanzim satış yerleri açıyoruz. Halde terör estirenlerin işini biz en kısa zamanda bitiririz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için... Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz bu sömürüyü bitireceğiz.