Cimbom şampiyonluktan ümitli!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda 47 bin taraftar önünde karşı karşıya geldi. Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar'ın gollerini 21. dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51. dakikalarda Younes Belhanda atarken Trabzonspor'un sayısını 30. dakikada Rodallega kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a çıkardı ve Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor 33 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye (Dk. 85 Selçuk İnan), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne



TRABZONSPOR: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Amiri, Yusuf Yazıcı, Toure, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega



GOLLER: Dk.21(P) Diagne, Dk.45-51 Belhanda (Galatasaray) - Dk.30 Rodallega (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray) - Arda Akbulut (Trabzonspor)