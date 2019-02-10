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Brüksel'de ajan alarmı!

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Belçika’da yaşayan ve buraya gelen diplomat ve askerleri uyardı: Brüksel’de 250 Çin ve 200 Rus casusu var. Tespit edilen kafe ve restoranlara gitmeyin...
Brüksel'de ajan alarmı!
Brüksel'de ajan alarmı! Brüksel'de ajan alarmı! Brüksel'de ajan alarmı!

AB’nin Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) iç güvenlik hizmetinin verdiği istihbarat doğrultusunda Brüksel'de ajan alarmı çağrısı yaptı. EEAS, Brüksel’de yaşayan ve şehre gelen Avrupalı diplomatlar ve askeri yetkilileri Rus ve Çin istihbarat servislerinin casusluğuna karşı uyardı. Güvenlik servisi, hazırladığı raporda Brüksel'de yaklaşık 250 Çin ve 200 Rus casusu olduğunu belirtti.

 
ELÇİLİKLERDE ÇALIŞIYORLAR

Birçok diplomatın tercihi olan Avrupa Komisyonu'nun (Berlaymont) ana binası yakınındaki çok meşhur bir et restoranı ve EEAS servis binasına yürüme mesafesindeki ünlü bir kafe de dahil olmak üzere birçok mekana gitme konusunda uyarı yapıldı. 
İç güvenlik raporuna göre, Çin ve Rus istihbarat ajanları Brüksel'de öncelikle kendi ülkelerindeki elçiliklerde veya ticari temsilciliklerde çalışıyor.

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Brüksel'de ajan alarmı!Brüksel'de ajan alarmı!Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, Belçika’da yaşayan ve buraya gelen diplomat ve askerleri uyardı: Brüksel’de 250 Çin ve 200 Rus casusu var. Tespit edilen kafe ve restoranlara gitmeyin...
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