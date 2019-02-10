Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, 1915 yılında Trabzon Lisesi’nin bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdiğini ve o lisenin 2 sene mezun vermediğini hatırlatarak, “Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik” dedi.
10 Şubat 2019 Pazar4 C.Ahir 1440
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Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!
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