10 Şubat 2019 Pazar4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 07:59Öğle 13:23İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 8°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,851 0.05
  • Dolar: 5,2423 -0.37
  • Euro: 5,9424 -0.55

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

»
Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler! Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler! Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, 1915 yılında Trabzon Lisesi’nin bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdiğini ve o lisenin 2 sene mezun vermediğini hatırlatarak, “Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim: 'Ben 10 maç ceza yerken...'Fatih Terim: 'Ben 10 maç ceza yerken...'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cimbom şampiyonluktan ümitli!Cimbom şampiyonluktan ümitli!Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Burak Kartal'ı uçurdu!Burak Kartal'ı uçurdu!Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Önder Özen'den Tolgay Arslan iddiası!Önder Özen'den Tolgay Arslan iddiası!Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili yorumcu Önder Özen'den çok konuşulacak bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın konuğu Bursaspor!Beşiktaş'ın konuğu Bursaspor!Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
  • G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı!09 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  • Fenerbahçe'den çok sert açıklama!09 Şubat 2019 Cumartesi 04:26
  • Fener seriyi bozdu!09 Şubat 2019 Cumartesi 04:25
  • Fenerbahçe'den müthiş galibiyet09 Şubat 2019 Cumartesi 04:24
  • Fenerbahçe'de ayrılık! Opsiyonu kullanmayacak08 Şubat 2019 Cuma 11:59
  • Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması!08 Şubat 2019 Cuma 11:44
  • Benzia'nın yeni adresi belli oluyor08 Şubat 2019 Cuma 11:44
  • Galatasaray 14 günde 5 hayati maça çıkacak08 Şubat 2019 Cuma 11:43
  • Fenerbahçe kritik virajda! Muhtemel 11'ler08 Şubat 2019 Cuma 11:42
  • Trabzonspor'a Jose Sosa müjdesi08 Şubat 2019 Cuma 11:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri