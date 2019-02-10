Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, 1915 yılında Trabzon Lisesi’nin bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdiğini ve o lisenin 2 sene mezun vermediğini hatırlatarak, “Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik” dedi.