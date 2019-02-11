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Okçulukta uluslararası başarı

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Okçulukta uluslararası başarı
Milli okçu Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin yılın antrenörü, milli okçu Gazoz ise en iyi çıkış yapan sporcu unvanına layık görüldü.
Okçulukta uluslararası başarı Okçulukta uluslararası başarı Okçulukta uluslararası başarı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada milli okçu Merve Nur Eroğlu'nun paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildiği belirtildi.

Merve Nur Eroğlu, 2018 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada ise Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve jüri tarafından belirlenen ödüllerin sahiplerini bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in dünyada yılın antrenörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

En iyi çıkış yapan sporcu Mete Gazoz
Aynı jüri tarafından yapılan değerlendirmede milli okçu Mete Gazoz'un da dünyada yılın en iyi çıkış yapan sporcu seçildiği aktarıldı.

 

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