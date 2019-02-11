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Kartal'da riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı

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Kartal'da riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı. Apartmanın dış cephesinde bazı bölümler yıkıldıktan sonra çalışmalara ara verildi.
Kartal'da riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı Kartal'da riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı Kartal'da riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

 

Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.

Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.

Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir süre takip etti.

Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

Yıkıma ara verildi
Apartmanın dış cephesinde bazı bölümler yıkıldıktan sonra çalışmalara ara verildi. Yıkıma 11 Şubat Pazartesi günü devam edileceği bildirildi.

Bu arada yıkılmasına karar verilen binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerleştirilen lazerli sistemle sürekli takip edildiği öğrenildi.

 

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