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FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor

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FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor
ABD Kongresine yalan beyanda bulunan ve suçunu kabul eden FETÖ üyesi Kemal Öksüz, bugün Washington'da hakim karşısına çıkacak
FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor

ABD Kongresine yalan beyanda bulunarak suç işleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz, bugün hakim karşısına çıkacak.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve geçen yılın ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan FETÖ'cü Öksüz hakkındaki yargı süreci başlıyor.

Başkent Washington'da görülecek davada Öksüz, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili Kongre etik kurallarını ihlal etmek ve yasaları çiğnemekle yargılanıyor.

Ermenistan'da tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Öksüz, geçen yılın aralık ayında hakim karşısındaki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Öksüz'ün ilk duruşmasında ortaya çıkacak tablonun, kendisinin alacağı cezayı önemli ölçüde şekillendireceği belirtiliyor.

- Geziyle ilgili para kaynaklarını sakladı

Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden Öksüz'ü sorumlu tutmuştu.

Bakanlık, Ermenistan'dan ABD'ye iade edildikten sonra Öksüz'ün, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini ilk sorgusunda kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca Bakanlık, gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen, Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkat çekmişti.


Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz, ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Erivan'da 2018 Ağustos'unda yakalanmıştı.

- Öksüz hakkında iddianame

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.

Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltilmişti.

Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin kanıt bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor ancak gezi masraflarının kaynağının doğru olarak belgelendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

- Öksüz'ün 1,7 milyon dolarlık evi

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

 

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