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Müslüman vekil Omar: ABD'li siyasilere İsrail için para ödeniyor

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ABD'li Müslüman vekil Omar, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini söyledi.
Müslüman vekil Omar: ABD'li siyasilere İsrail için para ödeniyor
Müslüman vekil Omar: ABD'li siyasilere İsrail için para ödeniyor Müslüman vekil Omar: ABD'li siyasilere İsrail için para ödeniyor Müslüman vekil Omar: ABD'li siyasilere İsrail için para ödeniyor

ABD'nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Demokrat İlhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi Washington'da tartışmaya neden oldu.

Tartışma, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCharthy'nin İlhan Omar ile Filistin asıllı Michigan Temsilcisi Raşida Tlaib'ı İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı cezalandırmakla tehdit etmesine yönelik bir habere Omar'ın yanıt vermesi ile başladı. 

Bir gazetecinin söz konusu haberi Twitter hesabından "ABD siyasilerinin Amerikalıların ifade özgürlüğüne mal olacak kadar başka bir ülkeyi savunması ilgi çekicidir." notuyla paylaşmasına İlhan Omar da siyasilerin İsrail lobisinden aldığı paraları kastederek "Bunlar hep Benjamin'in bebeğinden dolayı" diye karşılık verdi. 

Bunun üzerine ise İsrail yanlısı bir gazeteci de "İlhan Omar'ın İsrail taraftarı olması için Amerikalı siyasetçilere kimin para verdiğini bilmek isterdim. Aslında tahmin edebiliyorum. Çok kötü Kongre üyesi. Bu ikinci antisemitik kinaye oldu." paylaşımında bulundu. 

 

Omar'a "özür dile" çağrısı

İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı duruşu ile bilinen Amerikan Yahudi Komitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İlhan Omar, Yahudi bir kuruluşun Amerikalı siyasetçileri satın aldığını savunması hem açık bir şekilde yanlış ve ilginç bir şekilde antisemitiktir. Amerikalı siyasetçiler İsrail taraftarıdır çünkü Amerikalılar da öyle. Özür dile." ifadelerine yer verdi.

Yine İsrail yanlılığı ile bilinen AIPAC'tan yapılan açıklamada, "ABD-İsrail ilişkilerini güçlendirmek üzere demokratik sürece katılmakta gurur duyuyoruz. Bizim iki partili abalarımız Amerikan değer ve menfaatlerini yansıtıyor. Bu önemli işe yönelik bilgisiz ve meşru olmayan saldırılar bizi caydırmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kongre üyelerinden tepki

Omar'ın paylaşımına Kongre üyeleri de tepki gösterdi.

Tlaib ve Omar'ı cezalandırmakla tehdit eden McCarthy, Omar'ın paylaşımına karşı ise "Yahudi karşıtı imaların Kongre koridorlarında yeri yok. Bu düşüncesiz dile yönelik Demokrat yönetimin sessiz kalması tehlikelidir." ifadesine yer verdi.

Başka kongre üyeleri de Omar'ı eleştirirken Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Çoğunluk lideri Demokrat Steny Hoyer'den ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi. 

 

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