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Adnan Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi

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Adnan Oktar Suç Örgütü Soruşturması'nın itirafçıları arasında yer alan ve operasyon öncesi hem savcılığa hem de İstanbul Mali Suçlar Şubesi'ne önemli bilgiler aktaran iki kilit isim Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca evlendi.
Adnan Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi
Adnan Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi Adnan Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi Adnan Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi

İstanbul, Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca, nikaha katılanlara üzerinde "Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu fidanı dikmeniz ve sevgiyle yetiştirmeniz dileğiyle" yazılı zeytin fidanı hediye etti.

YENİ HAYAT KURUYORLAR

30 yıl kaldığı Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan fakat daha sonra itirafçı olarak cezaevinden tahliye edilen Murat Develioğlu da serbest kaldıktan bir hafta sonra evlenerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu.

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