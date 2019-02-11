11 Şubat 2019 Pazartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:57Öğle 13:23İkindi 16:12Akşam 18:39Yatsı 20:00
    • 7°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 102.452 -0.32
  • Altın: 221,222 -0.28
  • Dolar: 5,2452 0.06
  • Euro: 5,9408 -0.03

Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda

»
Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 229. kez boy gösterecek.
Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

"Kupa 2"de 114 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum''Kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum'Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, sakat olmadığını ve kadro dışı kalmasının sebebini hala bilmediğini belirtti.
Okçulukta uluslararası başarıOkçulukta uluslararası başarıMilli okçu Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin yılın antrenörü, milli okçu Gazoz ise en iyi çıkış yapan sporcu unvanına layık görüldü.
Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevudaFenerbahçe Avrupa'da 229. randevudaUEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 229. kez boy gösterecek.
Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim: 'Ben 10 maç ceza yerken...'Fatih Terim: 'Ben 10 maç ceza yerken...'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cimbom şampiyonluktan ümitli!Cimbom şampiyonluktan ümitli!Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
  • Burak Kartal'ı uçurdu!10 Şubat 2019 Pazar 12:55
  • Önder Özen'den Tolgay Arslan iddiası!09 Şubat 2019 Cumartesi 10:55
  • Beşiktaş'ın konuğu Bursaspor!09 Şubat 2019 Cumartesi 10:54
  • G.Saray maçı öncesi Karaman'dan uyarı!09 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  • Fenerbahçe'den çok sert açıklama!09 Şubat 2019 Cumartesi 04:26
  • Fener seriyi bozdu!09 Şubat 2019 Cumartesi 04:25
  • Fenerbahçe'den müthiş galibiyet09 Şubat 2019 Cumartesi 04:24
  • Fenerbahçe'de ayrılık! Opsiyonu kullanmayacak08 Şubat 2019 Cuma 11:59
  • Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması!08 Şubat 2019 Cuma 11:44
  • Benzia'nın yeni adresi belli oluyor08 Şubat 2019 Cuma 11:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri