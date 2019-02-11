Kapalıçarşı'da kar payı vaadiyle toplanan paralar ne oldu?

Kapalıçarşı’nın eski başkanı Ahmet Kökler çok sayıda kişiden 30 milyon doları aşan para topladı. İddiaya göre kâr payı vaadiyle alınan bu paralar geri ödenmeyince sorun ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Kapalıçarşı, canlı bir ticari hayata da ev sahipliği yapıyor. Esnafın hemen hepsi birbirini tanıyor. Aralarındaki ticaret de güven ilişkisine dayalı. Çarşı içinde ve dışından bazı kişilerin dahil olduğu para alınması süreci ise birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ahmet Kökler, çarşıda uzun yıllardır faaliyet gösteren bir isim. 2017 ortasına kadar da Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bazı kişiler zaman-zaman Kökler’e yüklü miktarda döviz verdi. Verilen paralar geri alındıktan sonra yeni paralar verildi. Bu süreçte 200 bin dolar veren de oldu, 5 milyon dolar veren de… Akaryakıt ticareti yapan S. K. 14 milyon 500 bin dolar alacaklı olduğunu iddia ediyor. S. K.’nın yanı sıra İ. Y., M. H. C. ve Y. Ö. de Kökler’e para veren isimlerden bazıları.

ZİNCİRLİ HAN’DA HACİZ

Ahmet Kökler'e para veren isimlerden biri 'Verdiğim parayı söz verilen tarihte olmasa da aldım. Paramı kâr payı ile aldım. Bu paralar çarşı esnafı için çok da yüksek değil. Yani bu paraları alamayan adamın işleri bozulmaz. Ancak bazı kişilerin, başkalarından para toplayarak verdiği belirtiliyor. Sıkıntı buradan çıkıyor' dedi. Bir diğeri ise, Kökler’e para verdiğini ancak kâr payı almak için değil borç olarak verdiğini söyledi.

En yüklü alacaklı konumunda olduğu ifade edilen S.K., elindeki 5 milyon 38 bin dolarlık 5 ayrı senedi icraya koydu. İcra müdürlüğünden alınan karar gereği Kökler’in, Kapalıçarşı’daki Zincirli Han’da bulunan iş yerinde 26 Eylül 2017’de haciz işlemi yapıldı. S. K., anılan haciz işlemi yanı sıra iki ayrı dava da açtı. Asliye Hukuk mahkemelerinde açılan dosyalarda Kökler’in yanı sıra, iş insanı S. D. de davalı.

D.’nin davalı konuma gelmesinin nedeni ise, Kökler’in 11 gayrimenkulünü devralması. Adalar, Avcılar, Küçükçekmece ve Kapalıçarşı’da bulunan gayrimenkullerin tamamının devir tarihi 16 Haziran 2017. Bir diğer dava ise Kökler’in, D.’ye devrettiği iki şirketin hisselerinin üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesine ilişkin. K.’nin avukatları, bu devirlerin önceden anlaşmalı olduğu iddiasında. D. adına yapılan savunmada ise özetle “Kökler’in bize 10 milyon dolarlık senet borcu var. Senedi bankaya verdik. Bu borca karşılık bu gayrimenkuler alındı. İşlemde, hukuka aykırılık yok” denildi. İki ayrı mahkeme de, tapu devirleri ve şirket hisselerinin devrine ilişkin tedbir kararı verdi.

KÂR PAYI VAADİ İLE ALMADIM

Konu ile ilgili konuşan Ahmet Kökler ise “Kimseden kâr payı vaadi ile para almadım. Zaman-zaman para alıp verdiğimiz oldu ticari hayat içinde. Aldığınız paranın da bir maliyeti var tabi. Kimse kimseye bedava bir şey vermez. Geri öderken bunu dikkate alarak ödemesini yapıyorsunuz. Alınan paralar da ödenecektir belli bir sıraya göre. Gayrimenkullerin devri oldu. Bu devirler, bir borca karşılık yapılmıştır. Hukuk karar verecek. Mahkemenin verdiği tedbir kararı var zaten. Zimbabwe’de bir altın madeni işimiz var. Ama bu paralarla ilgili bir durum değil o. Oradaki işimiz de sürüyor” dedi. Kökler, toplanan paranın miktarına ilişkin soruya ise “Mahkeme evraklarında ne ise odur” dedi.