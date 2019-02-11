"Bazı adaylarımızı geri çekebiliriz"

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK'TE gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.



Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adaylarını geri çekebileceklerini söyleyen Özhaseki; "Hakkari, Iğdır, Şırnak ve batı illerinde aday çekmeler olabilir. Bu anlamda sürekli anket yaptırıyoruz.MHP'de anket yapıyor. Eğer bizim aleyhimize bir sonuca doğru eğilim varsa tedbirimizi alacağız." dedi.



CHP'NİN SEÇİM BİLDİRGESİ



CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti. Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi çekti CHP'nin seçim bildirgesinde. Bizim 10 yıl önceki manifestomuzda yazdığımız hususları alıp kelimeleri değiştirip kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü sözler var. Biraz daha somut ve ayakları yere basan sözler olması lazım. Biz Ankara'mızda insanlar arasında bir anket yaptık. Her bir yazdığımız bizim ayakları yere basan milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız hangi istihdamı arttırdınız diye adama sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağa var ancak büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi yaptık. Oradan ekmek yiyen insan var." açıklamasında bulundu.



ÇOCUK KÖYÜ İNŞA EDECEĞİZ

Ankara için planladığı projelerinden bahseden Özhaseki, "Elbette projemiz var. Bizim çocukluğumuz sokakalrda geçti. Şimdi kimse güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor. Asosyal çocuklar var. Biz bunu inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir yer olacak" ifadelerine yer verdi.

BARINAKLAR HAPİSHANE OLMAMALI

Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ankara'da ciddi problemlerden biri bu. Başıboz gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Orada doğal ortamlarında bulunmalılar" dedi.



ANKETLERDE SON DURUM

2-3 ay önce yapılan anketlerde kararsız oranı daha fazlaydı yüzde 30'lardaydı. Şimdi daha az adaylar belli oldukça azaldı. 30 kişilik bir ekiple 3 ay kadar çalıştık. Daha çok sosyal projeler yazdık. AK Parti ve MHP'nin ortak adayıyım, AK Parti ve MHP'nin çok üzerinde bir oy alacağımı düşünüyorum.Bizim avantajımız şu, adaylarımızı belirledik saha ya çıktık. Cumhurbaşkanımız da sahaya çıkacak seçmene belediyecilği neler yaptığımızı tabi ki anlatacak. Rakiplerimizin işi zor. Kavgalar, gürültüler, istifalar... Onlar sahaya çıkarken biraz zorlanacaklar. Biz kendi aramızda anlayış içerisinde adaylarımızı belirledik. Sahaya çıkacağız

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN ORTAK MİTİNG



Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin Ankara'da ortak miting yapacağını açıkladı.