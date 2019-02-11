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TİKA’dan Afganistan’da bin aileye yardım

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’da bin aileye gıda yardımı sağladı.
TİKA’dan Afganistan’da bin aileye yardım
TİKA’dan Afganistan’da bin aileye yardım TİKA’dan Afganistan’da bin aileye yardım TİKA’dan Afganistan’da bin aileye yardım

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Kunduz vilayetinde ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda yardımında bulunuldu.

Bölgedeki iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ailelere dağıtılan yardım paketlerinde, pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, toz şeker ve salçadan oluşan gıda malzemesi yer aldı.

Açıklamada, yardımdan faydalanan ailelerin Türkiye'ye, TİKA’ya ve Türk milletine teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

 

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