Veliaht Prensi Selman Kabe'nin üzerine çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın 600 korumayla Kabe'yi ziyaret ettiği, ziyaret sırasında Prens'in Kabe'nin üzerine çıktığı belirtiliyor.

İnternet sitelerine düşen haberlere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ülkenin 2030 vizyonunu sergilemeye devam ediyor.

Özellikle "örnek lider" ve "geleceğin lideri" övgülerine "mazhar" olan Salman bu sefer de Kabe'nin tepesine çıktı.

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine Veliaht Prens selman'da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

600 ASKERLİK GÜVENLİK ÇEMBERİ: 600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturulurken, tavaf alanında bulunan umreciler de dışarı ve üst katlara çıkartıldı.

KABE'NİN ÜSTÜNE ÇIKTI: Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi. Kabe'nin içinde de namaz kılan Selman daha sonra burada bir bez ile temsili temizlik yaptı. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıktı.

KABEYİ AYAKLARININ ALTINA ALDI: Osmanlı döneminde Kabe'ye olan saygıdan dolayı kutsal mekandan büyük bir yapı yapılmazken, günümüzde "geleceğin lideri" olarak adlandırılan Prens, Kabe'yi ayaklarının altına almaktan geri durmuyor.