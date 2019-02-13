13 Şubat 2019 Çarşamba4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:29Güneş 07:55Öğle 13:23İkindi 16:14Akşam 18:42Yatsı 20:02
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 101.646 -2.04
  • Altın: 222,217 0.35
  • Dolar: 5,2766 0.39
  • Euro: 5,9559 0.14

Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat

»
Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat
FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada, Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti.
Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat

FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sanıklardan Uğur Tütüneker,  atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu" dedi. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Demiriz'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken, Uğur Tütüneker'in beraatını  hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem hakkındaki dosyasının ise ayrılmasını istedi. 

"BERATIMI İSTİYORUM"

Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. 

TÜTÜNEKER BERAAT ETTİ

Sanık Uğur Tütüneker hakkındaki davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tütüneker hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Demiriz ve firari Arif Erdem hakkındaki davaların ise ayrı ayrı görülmesine hükmetti.   

TÜTÜNEKER: MUTLUYUZ

Davanın ardından açıklama yapan Uğur Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süper Lig ekibinde ayrılık!Süper Lig ekibinde ayrılık!Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraatEski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraatFETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada, Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti.
"Emre Belözoğlu FETÖ bankasına yüklü para yatırdı" iddiası"Emre Belözoğlu FETÖ bankasına yüklü para yatırdı" iddiasıSavcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası FETÖ bankası Bank Asya’ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etti.
Kadıköy'de ilk raunt Fenerbahçe'nin!Kadıköy'de ilk raunt Fenerbahçe'nin!UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi Zenit'i 1-0 mağlup etti.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti!MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti!Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa kararı aldığı ve bunu TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e bildirdiği belirtildi.
Taraftara müjde! '3 yıllık sözleşme imzalayacağız'Taraftara müjde! '3 yıllık sözleşme imzalayacağız'Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy, NTV'de Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladı.
  • Yanal: Biri f.ck off dediğinde atılıyor, diğeri atılmıyor!11 Şubat 2019 Pazartesi 16:18
  • Milli Takım'da Mircea Lucescu kararı!11 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
  • Ersun Yanal isyan etti! 'Beni bile çıldırttılar'11 Şubat 2019 Pazartesi 13:46
  • Fenerbahçe hakem transfer ediyor11 Şubat 2019 Pazartesi 13:45
  • Bir şehir isyanda! "Trabzon'u katlettiler'11 Şubat 2019 Pazartesi 12:05
  • Başakşehir'den çok sert açıklama!11 Şubat 2019 Pazartesi 11:30
  • 'Kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum'11 Şubat 2019 Pazartesi 09:51
  • Okçulukta uluslararası başarı11 Şubat 2019 Pazartesi 08:10
  • Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda11 Şubat 2019 Pazartesi 07:50
  • Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!10 Şubat 2019 Pazar 22:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri