Eski futbolcuların FETÖ davasında karar!

FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, eski futbolcu Uğur Tütüneker’in beraatine karar verildi.
İsmail Demiriz’in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.
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FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, eski futbolcu Uğur Tütüneker’in beraatine karar verildi.
İsmail Demiriz’in duruşmasını erteleyen mahkeme, firari Arif Erdem hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını hükmetti.