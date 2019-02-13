Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandı. Bakan Koca, "Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük hastanesi hasta kabulüne başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı "Birden fazla üniversite ile birlikte kullanım protokolü yapabileceğimiz bir yapıyı oluşturmuş olduk. dolayısıyla bundan sonraki süreçte birçok üniversitelerimizle görüşerek bu fiziki şartları ileri teknolojik alt yapısıyla üniversiteler hastanesi yapabilirliğimiz sözkonusu olmuş olacak"

"Hasta sayımız dün itibariyle Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde bugüne kadar bakılan poliklinik sayısının üstüne, yüzde 20'ye yakın üstüne çıkarak bir hasta kabulü oldu" "Toplamda 12 bine yakın kişinin istihdamı söz konusu olacak, sağlık personeli dahil olmak üzere"

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında "Ankara'daki Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyüğü olacak ve birkaç gün içerisinde inşallah açıyoruz." demişti.

Ankara'da yapımı tamamlanan ve yakın bir zamanda açılışını gerçekleştirecekleri şehir hastanesinde çok sayıda vatandaşın tedavi olma imkanı bulacağını belirten Erdoğan, "Yönetime geldiğimizde dünyada satın alma paritesine göre 17'nci sıradaki Türkiye'yi hamdolsun 13'üncülüğe kadar çıkardık. İnşallah bu yılın sonunda 12'nciliğe yükseltmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.