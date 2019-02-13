Ankara'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 13 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.



GİRİŞ 13.02.2019 12:26 GÜNCELLEME 13.02.2019 12:44

Operasyon hakkında yapılan açıklama şöyle:



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheli hakkında Ankara ilinde 13/02/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalanmış olup gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir.