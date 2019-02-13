Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı kapsamında bu sabah bir araya geldi.

Dün görüşmesi beklenen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı kapsamında bu sabah bir araya geldi.

İTTİFAKIN GENİŞLEYECEĞİ BAZI İLLER

Bu sabah yapılan görüşmede, daha önce ittifak kararı alınan 30 ildeki belediye meclis üyeliklerine ilişkin bir çalışma yapıldı. Ardından ise ittifakın genişleyeceği iller masaya getirildi. Uşak, Edirne Kırklareli, Yalova, Zonguldak, Burdur, Giresun, Çanakkale, Iğdır ve Sinop netlik kazanan bazı iller.

Iğdır dışındaki iller AK Parti'nin ikinci parti olduğu iller. İttifak yapılırsa MHP'nin desteğiyle bu şehirler AK Parti'ye geçebilir. Iğdır'da ise tam tersi bir yol haritası düşünülüyor. Iğdır'da MHP ikinci parti ve AK Parti'nin desteğiyle kent MHP'ye geçebilir.

ÖZHASEKİ: SAYI 50'YE ÇIKABİLİR

Görüşme sonrası TGRT Haber'in canlı yayınında konuşan Mehmet Özhaseki, "İttifak yapılan illerin sayısı 50'ye çıkabilir" dedi.